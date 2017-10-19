Paul Le Guen: 'Ofansif futbol oynamaya çalışıyoruz'

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da teknik direktör Paul Le Guen, ofansif bir futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, \"Gol atma kapasitesi yüksek bir takımız. Ofansif taraftaki çalışmalarımız zaten bunu destekliyor\" dedi.

Bursaspor, Süper Lig\'de 22 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını, Özlüce Tesisleri\'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Paul Le Guen, Demir Grup Sivasspor maçının zor geçeceğini söyleyerek, \"İyi bir durumda olan ve bir galibiyet serisi yakalamış olan bir Sivasspor var karşımızda. Ama istekliyiz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız bu karşılaşmada, sonuç çıkarabilmek için\" dedi.

Son dönemlerde golcü yönüyle ön plana çıkan Bursaspor\'da takımın bu durumun kendisini mutlu ettiğine işaret eden Le Guen, \"Gol atma kapasitesi yüksek bir takımız. Ofansif taraftaki çalışmalarımız zaten bunu destekliyor. Bununla alakalı çok çalışmalar yapıyoruz. Ofansif bir futbol oynamaya çalışıyoruz ve her gün bu konuyla alakalı kendimizi geliştirmeye ve bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyoruz\" diye konuştu.

Fransız çalıştırıcı ise takımın eksik gördüğü yanları için \"Bence devamlılık kazanmalıyız, en büyük eksiğimiz bu. Herkesin de tahmin edebileceği üzere ve biraz daha geride dikkatli ve biraz daha ketum olmamız gerekiyor. Gol yemeden daha fazla karşılaşmayı bitirmemiz gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN MEMNUN

Takımın şu anki durumundan memnun olduğunu da belirten Le Guen şunları kaydetti: \"4 galibiyet 4 mağlubiyetle ilerliyoruz şu ana kadar. Ama fikstürün ilk kısmının zor olduğunu göz önüne alırsak bizim için hiç de fena olmayan bir durum bizim için. Lig gerçekten birbirine çok yakın, mücadelenin geçtiği bir platform şu an için. Hiçbir takımın yeri garanti değil. Herkes dikkatli olmalı, bizde çok dikkatli olmalıyız ve mütevazi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Hala kendimizi geliştirebileceğimiz, çok fazla alan var.\"

AGU VE EKONG ANKARA\'YA GİTTİ

Bursaspor\'un sabahki antrenmanına Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari\'nin Türkiye\'ye gelişi ve tüm Nijeryalı oyuncuları görmek istemesi üzerine Ankara\'ya giden Mikel Agu ve William Ekong katılmadı. Emre Taşdemir salonda çalışırken, Badu ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışma gerçekleştirdi. Topla çalışmalar ile başlayan antrenman, akabinde taktik ağırlıklı çift kale maç ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Le Guen\'in açıklamaları

-Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)