Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, \"Bana güvenin\" diyerek kurdukları takımdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Süper Lig\'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Bursaspor\'da teknik direktör Paul Le Guen, Bursaspor TV\'ye açıklamalarda bulundu. Takımda hedeflediği sisteme ilişkin görüşlerini paylaşan Fransız çalıştırıcı, \"Mütevazi kalmaya devam etmeliyiz. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri transferler konusunda çok önemli bir mesafe kat ettirdiler kulübe. Doğru yolda olduğumuzu görmek mutluluk verici. Geliştirmek istediğim oyun tarzı ofansif. Atak tarafında iyi oyunculara sahibiz. Pas oyununu oturtmaya çalışıyoruz. Oyunun defansif tarafında devamlılık kazanmak zorundayız. Malatyaspor’a karşı vermemiz gerekenden daha fazla pozisyon verdik\" dedi.

Le Guen aynı zamanda Galatasaray maçına da mütevazi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

DENİZ VE STANCU\'YA ÖVGÜLER

Geçtiğimiz sezon özellikle ilk yarıda çok fazla kalesinde gol gören bir Bursaspor olduğunu belirten Paul Le Guen, Başkan Ali Ay ile bu konuya ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. \"Defans kurgusunun yenilenmesi önceliğimizdi\" diyen Le Guen, \"Transferlerimizde önceliklerimizi belirlerken alacağımız oyuncuların ilk 11’de olmasını hesaba kattık. Yaptığımız transferlere baktığımızda hepsinin oynadığını görüyoruz. Yusuf Erdoğan da ilk 11’e çok yakın bir isim. Deniz idmanlarda çok çalışan, Stancu\'nun da çok çabalayan bir oyuncu olduğunu gördüm. O nedenle forvet hattına başka bir isim düşünüp, Deniz ve Stancu\'yu geçmesini beklemek biraz hayalcilik olurdu\" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftarın desteğine çok ihtiyaçları olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: \"Taraftarımızın inanmasını istiyorum. Her oyuncu çok çalışıyor. Belki bazen, kendi sahamızda da işler zorlaşabilir. Tam da o zamanlarda onların desteğine ihtiyacımız olacak. Galatasaray maçında hayalim stadın tamamen dolu olması. Halen belli yerlerde boşluklar var. O boşluklar neden var çözebilmiş değilim. Zor anlarda yardımlarına ihtiyacımız var.\"

\"ATMOSFER İNANILMAZDI\"

Çocuklarına maçlarda inanılmaz bir atmosferin olduğunu söylediğini dile getiren Le Guen, \"Hayatlarında görmedikleri, dünyanın en iyi atmosferlerinden biri olduğunu söyledim. Umarım bunu yaşayabilirler. Bana daha önce Bursaspor’un özel bir atmosfere sahip olduğu söylenmişti. Tam dolu değildi stadımız ama iç saha maçlarındaki atmosfer inanılmazdı. Alanya maçı çok zor bir yere gitti ve bence taraftarımızın desteği ile kazandık. Galatasaray ile oynayacağız. Daha da zor olacak bu maç. Daha da büyük desteğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Parasal anlamda bazı kulüplerle rekabet edebilecek konumda olmadıklarına işaret eden Le Guen, \"Yeni bir takım kurma şeklimizden çok mutluyum. Bana güvenin\" dedi.

FRANSA\'DA DA TAKİP EDİLİYOR

Bursaspor\'un aynı zamanda Fransa\'da da takip edildiğinin altını çizen Paul Le Guen, son olarak şunları kaydetti: \"Son zamanlarda Fransa\'da Bursaspor\'un takip edilmesi arttı. Ben de bu takibi gerçekleştiren futbolseverlerin yavaş yavaş Bursaspor taraftarı olmasını başarmak istiyorum. Bu sezon boyunca bütün maçlarda bütün oyuncularım savaşacaklar. Bursaspor forması giymekten gurur duyan bir takım benim istediğim bir takım olacak.”

FOTOĞRAFLI