Paul Le Guen: Ayaklarımız yere basmalı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, taraftarın sorularını yanıtlarken takımın son durumu ile ilgili \" Şimdi ayaklarımız yere basmalı ve mütevazi olmalıyız\" dedi. Fransız çalıştırıcı ayrıca, Süper Lig\'in kaliteli olduğunu ve bunu insanların çok yakında anlayacağını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, yeşil beyazlı ekibin resmi sponsorlarından biri olan Türk Hava Yolları\'nın aracılığında taraftarlardan gelen soruları Twitter üzerinden yanıtladı. Taraftara ilişkin konuşan Fransız çalıştırıcı, \"Stadyumdaki atmosfer her zaman harika, stadı zaman zaman tamamen dolduramasak bile bir kalabalık var ve yüksek sesle takımımıza devamlı destek oluyorlar. Sezon başından beri evimizde yakaladığımız iyi sonuçlar serisinde onların da çok büyük bir payı var. Taraftarımızla aynı bağı bende hissediyorum. Belki de taraftarımız ne kadar çalıştığımı özveri verdiğimi görüyordur bu yüzden beni beğeniyordur. Bursaspor için ikonik bir kişi olabilmem tamamen sonuçlara bağlı futbolda böyledir çünkü\" dedi.

Ayrıca Bursaspor\'da teknik direktör olmaktan ötürü çok mutlu olduğunun altını çizen Le Guen, \"Planım da burada devam etmek. Umarım yönetim kurulunun göstereceği irade de benimkiyle aynı olur ve uzun süre burada hizmet edebilirim\" diye konuştu.

\'SÜPER LİG KALİTELİ\'

Türk ve Avrupa futbolunu değerlendirmesi istenen Le Guen, \"Bence Süper Lig, git gide gelişen ve iyiye giden bir lig. Birçok kulüp de dev oyuncuları kadrosuna katarak buna katkı sağlıyor, seviye daha yukarıya gidiyor. Türkiye Ligi\'nin kalitesi Avrupa\'daki en iyi liglere çok benzer, insanlar henüz bunun farkında değiller ancak bunu anlamaları çok yakındır\" ifadelerini kullandı.

İŞTE İSTEDİĞİ 3 OYUNCU

Kadrosundaki oyunculardan memnun olduğunu aktaran Fransız çalıştırıcı, Süper Lig\'deki hangi oyuncuları kadrosunda görmek istediği yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi: \"Cenk Tosun iyi olabilirdi. Gomis\'i de kadromda görmek isterdim çünkü çok güçlü bir oyuncu. Bunun dışında Eto\'o\'yu da bu kadroya ekleyebilirim çünkü daha önce çalıştığım için özel bir bağım var\" diye konuştu.

STRATEJİYİ OYUNCULARA GÖRE BELİRLİYOR

Son maçlarda alınan galibiyetlerle birlikte takımın durumu ve oyun sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Paul Le Guen, \"Şimdi ayaklarımız yere basmalı ve mütevazi olmalıyız. Stratejimi hep, kadromdaki o hafta oynamaya uygun oyuncular üzerinden belirlemek zorundayım. Ertuğrul, Ekong, Titi sezon boyunca oynamaya uygun olacaklar mı bunu göreceğiz. Akademideki oyuncularımızı hem geliştirmek hem de daha fazla süre verebilmek istiyorum. Rüştü Hanlı da o oyunculardan bir tanesi, tabii ki ben onlara süre vermek istiyorum ama onların performansına da bu bağlı olacak. Rüştü\'nün antrenmanlardaki performansını ödüllendirmek istedim\" dedi.

Le Guen, bu sezon en kötü maçlarının ise Kayserispor karşılaşması olduğunu söyleyerek \"Çok kötü oynadık, hiç odaklanamadık hiç konsantre olamadık bende hiç memnun değildim. Kayserispor maçında dersleri çıkarmalı ve Kasımpaşa maçında uygulamalıyız\" şeklinde konuştu.

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