Paul Gascoigne'in hayatı film oluyor

Britanyalı futbol yıldızı Paul Gascoigne'in inişli çıkışlı hayatı film oluyor. Yapımcılar, filmde Gascoigne'i canlandıracak oyuncuyu arıyor.

Futbolcunun Gazza: My Story (Gazza: Benim Hikâyem) anı kitabına dayanan film için Gascoigne'i canlandıracak aktörü bulma çalışmaları sürüyor.

Eski futbolcu, senaryo çalışmalarında da danışmanlık yapacak. Gascoigne, hayatının karanlık yanları, özellikle de alkol sorunu konusunda "İyisi de kötüsü de olacak. Saklayacak bir şeyim yok, zaten her şey basının gözünün önünde oldu" ifadelerini kullanmıştı.

57 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen Gascoigne, Tottenham, Newcastle United, Lazio, Everton gibi kulüplerde forma giydi.

Gazza lakaplı futbolcu, alkol ve uyuşturucu sorunları yaşamıştı.