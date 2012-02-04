Paul Auster'ın kitabı ikinci baskı yaptı

T24 - Gazetecilere baskı yapıldığı gerekçesiyle Türkiye’ye gelmeyeceğini açıklamasıyla tartışma yaratan Paul Auster’ın son kitabı Kış Günlüğü rekor kırdı ve bir ayda ikinci baskısını yaptı.





Hürriyet Pazar ilavesinde Buket Şahin’e verdiği röportajda “Türk ve Çin hükümetlerini protesto ediyorum” diyen Paul Auster’a, Başbakan Tayyip Erdoğan “Gelmezsen gelme” demişti. Yıllardır Türk okurları tarafından ilgiyle okunan ABD’li yazar Paul Auster’a, bu tartışma dolayısıyla okurların ilgisi arttı. Can Yayınları’na yazarın kitaplarının satışlarının, tartışmadan sonra artıp artmadığını sorduk.

İlk baskı 21 bin



Amerika’dan bile önce Türkiye’de yayınlanan Kış Günlüğü isimli kitabın ilk baskısı 21 bin adet yapılmıştı. Diğer kitaplarına göre daha kısa sürede satışını artıran kitap, sözkonusu tartışmadan sonra bir ayda ikinci baskıya girdi bile.

Arınç, Ata’ya benzetti



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CNN Türk’te katıldığı programda, Paul Auster’ın Atatürk’e çok benzettiğini belirtti “İnanınız bundan daha fazla benzeyenini görmedim. Hazır Türkiye’ye gelmişken o yönünü de keşfedip belki bir film senaryosu üzerinde onu aktör olarak da düşünebilirler. Paul Auster, makyajsız aynı Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

23 kitabı Türkçe'de



Yazarın şimdiye kadar Türkçe yayınlanan 23 kitabından Ay Sarayı, Son Şeyler Ülkesinde, Kırmızı Defter, Şans Müziği, Cebi Delik, Köşeye Kıstırmak, Kehanet Gecesi, Duvar Yazısı, Yazı Odasında Yolculuklar, Auggie Wren’in Noel Hikâyesi ve Lulu Köprüde ilk baskılarını tüketirken, Yalnızlığın Keşfi 7, Leviathan 9, Yükseklik Korkusu 9, Duman/Surat Mosmor 3, Timbuktu 7, Yanılsamalar Kitabı 17, New York Üçlemesi 11, Brooklyn Çılgınlıkları 5, Karanlıktaki Adam 3, Görünmeyen 13 ve Sunset Park 10 baskı yaptı.



Başbakan Tayyip Erdoğan, 1 Şubat’ta yaptığı konuşmasında, Paul Auster’a “Gelsen ne olur gelmesen ne olur. İsrail’e gitmiş. Sen ne cahil bir adamsın. Gazze’de bombalar yağdıran bunlar değil mi?” diye cevap vermişti.

Mektuplu davet



CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir mektup yazarak Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Gelsen ne olur gelmesen ne olur” dediği, ABD’li yazar Paul Auster’ı Türkiye’ye davet etti.

