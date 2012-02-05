Paul Auster'ı Orhan Pamuk çağıracak

T24 - Avukat Turgut Kazan, Paul Auster’ın Türkiye’ye gelmesini sağlamak için Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’la temas kurdu. Pamuk da çabalayacağını söyledi.



Avukat Turgut Kazan, önceki gün Orhan Pamuk’a bir e-mail gönderip Paul Auster’ın yanlış bir tutum aldığını, eleştirdiği Çin ve Türkiye’yi mutlaka görmesi, ‘içerideki tacizci ve terörist gazetecileri bizzat görüp gerçeği öğrenmesi’ gerektiğini söyledi. Bu amaçla Pamuk’tan, Türkiye’ye gelmesi için Auster’i ikna etmesini önerdi. Pamuk da bu öneriye karşılık, ‘o yaş ve üne gelmiş bir yazarı ikna etmenin zor olduğunu fakat elinden geleni yapacağını’ ifade etti.



Radikal gazetesinin haberine göre, Avukat Kazan, Auster’ın eleştirilerinin isabetli olduğunu belirtirken, “Auster, aslında baskı altındaki ülkeye gelmeli, hem olanları yerinde görmeli hem de protesto etmelidir” dedi.



Kazan, 12 Eylül’den sonra 1985’te ünlü yazar Arthur Miller ve Harold Pinter’in aydınlara destek olmak amacıyla Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsattı. Yazar Aziz Nesin ve Demirtaş Ceyhun’un davetlisi olan Miller ve Pinter’la Boğaz’daki bir restoranda buluştuklarını belirten Kazan, kendisinin DİSK, Barış Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası davalarını anlattığını, ziyaretin darbecilere karşı protestoya dönüştüğünü kaydetti. Kazan, buluşmada çevirileri Pamuk’un yaptığını da ifade etti. Auster, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki yönetimi otoriter ve antidemokratik bulduğum için protesto ediyorum ve davet alsam da gitmiyorum” demişti. Erdoğan grup toplantısında Auster’e, “Gelsen ne olur gelmesen ne olur. İsrail’e gitmiş. Sen ne cahil bir adamsın. Gazze’de bombalar yağdıran bunlar değil mi?” demişti. Auster de karşılık olarak, “İsrail’de düşünce özgürlüğü var. Ne yazarlar ne de gazeteciler hapiste. Tüm ülkelerdeki yaşam şartlarını iyileştirmek için hapis korkusu ve sansür olmadan konuşma ve yayımlama özgürlüğü, herkes için kutsal bir haktır” diye açıklama yapmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Auster’i Türkiye’ye davet etmişti.







