-Paul Auster'den Kılıçdaroğlu'nun mektubuna yanıt ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD'li yazar Paul Auster'i Türkiye'ye davet ettiği mektubuna cevap geldiği, yazarın uygun bir zamanda davet çağrısını değerlendireceğini belirttiği bildirildi. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Auster'in geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir mektupla Türkiye'ye davet edildiği anımsatıldı. Auster'in davete, bir mektupla yanıt verdiği belirtilen açıklamada, Auster'in, ''Kamuoyu önünde beni desteklediğiniz için size ne kadar müteşekkir olduğumu bilmenizi isterim'' ifadelerini kullandığı belirtildi. Açıklamada, Auster'in 'Sayın Kılıçdaroğlu' diye başlayan cevabi mektubunda, ''Desteğiniz ve Türkiye'ye nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ülkenizdeki yazarlara karşı davranışlar hakkındaki kaygılarımı dile getirmek açısından dek gitmeme tutumumu sürdürmüştüm. Ancak mektubunuz bu konuyu düşünmeme vesile olmuştur. Önerinizi dikkatle değerlendireceğim'' dediği kaydedildi. Auster'in ayrıca, ''yoğun programına rağmen uygun bir zaman diliminde irtibata geçerek Türkiye'ye davet çağrısını değerlendireceğini'' belirttiği de bildirildi.