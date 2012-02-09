Paul Auster bir numara

T24 - Başbakan Erdoğan'la girdiği tartışma ile gündemden düşmeyen Paul Auster'ın son kitabı 'Kış Bahçesi' en çok satanlar listesinde 1 numarada.



Çağdaş Amerikan edebiyatının ünlü isimlerinden Paul Auster, son iki haftadır Türkiye gündeminin ilk sıralarında. Auster, 100’e yakın gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’ye gelmek istemediğini söylemiş, Başbakan Erdoğan “Gelsen ne olur, gelmesen ne olur, aman gel!” diye Auster’a cevap vermiş, akabinde ‘gelsindi/gelmesindi’ tartışmaları alevlenmişti.



Tüm bu polemikler Paul Auster kitaplarının satışına olumlu yansıdı. Aralık sonunda çıkan ‘Kış Bahçesi’, en çok satanlar listesine bu hafta 1 numaradan girdi. Bu da kitabın satışının bir 1 hafta içinde iyice arttığının işareti.



Radikal Kitap’ın Türkiye genelindeki D&R mağazaları, İmge, Pandora, Mephisto, Remzi, Ada Kültür gibi popüler kitapçıların yanı sıra idefix, kitapyurdu gibi popüler internet siteleri dahil 10 farklı noktasından edindiği satış grafiklerine göre düzenlediği çok satanlar listesi, bu noktalardan gelen en çok satan 10 kitap, 1’inciye 10 puan ikinciye 9 puan şeklinde puanlanarak oluşturuluyor.



‘Kış Bahçesi’nin 1. baskısı 21 bin adet yapılmış. Yoğun talep üzerine her biri 5 bin adetlik 2. ve 3. baskı gelmiş. Kısa süre önce Turkuvaz Kitap’tan çıkan Paul Auster’ın ‘Cam Kent’ romanının çizgi roman versiyonu ise 3 bin 500 adet basılmış. Şimdiden 2 bin 500 adet satılan ‘Cam Kent’ de yakın zamanda ikinci baskıyı yapacak gibi görünüyor.





