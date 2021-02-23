Pau Gasol, 20 yıl sonra resmen Barcelona'ya döndü

Avrupa basketbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Pau Gasol yuvasına döndü. İspanyol yıldız, kariyerine başladığı Barcelona ile sözleşme imzaladı.

Barcelona hesabından yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Pau Gasol" denildi.

40 yaşındaki pivot 1999'da profesyonel kariyerine başladığı Barcelona'ya 20 yıl sonra geri döndü. 18 sezonluk NBA kariyerinde 2 kez şampiyon olan ve 6 kez All Star seçilen Gasol, son olarak Milwaukee Bucks forması giymişti.

"Her şeye başladığım kulübe döndüğüm için çok mutluyum. En kısa sürede hazır hale gelip takıma katılmak istiyorum" sözleriyle transferi duyuran Gasol, 2001 yılında İspanya Ligi'nde En Değerli Oyuncu seçilmişti.

İspanyol Milli Takımı'nın altın çağında takımın vazgeçilmezi olan yıldız oyuncu, 1 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu kazandı.