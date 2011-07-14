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Kültür-Sanat

Patti Smith'ten yeni albüm geliyor

Patti Smith'in yeni toplama albümü Outside Society 12 Eylül'de piyasaya çıkıyor.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Patti Smith'in yeni toplama albümü Outside Society 12 Eylül'de piyasaya çıkıyor.




Albümde Smith'in klasiklerinden olan Gloria, Because the Night, People Have the Power, Pissing in a River, 1959 ve Rock'N Roll Nigger gibi parçalar da yer alıyor. Müzik yaşamı boyunca 10 albüm çıkartan sanatçı 2007 yılında çıkartmış olduğu son albüm Jimi Hendrix , REM ve The Rolling Stones'un parçalarının cover versiyonlarından oluşuyordu.

Patti Smith'in aynı zamanda geçen sene Türkçeye Çoluk Çocuk adıyla çevrilen ve 2010 National Book Award'a değer görülen iki kitabı yayımlanmıştı.

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