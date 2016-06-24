Patti Smith sahnede düştü ve böyle kalktı: Düşen birini izlemek zordur ama kalktım ve ayaktayım!

Müzisyen, besteci, şair ve yazar Patti Smith, İstanbul'da konser verdi. Konser sırasında sahnede ayağı kayıp düşen Smith, "Düşen birini izlemek zordur ama kalktım ve ayaktayım!" sözleriyle ayağa kalktı.

Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen sanatçı performansına ‘Horses’ albümündeki ‘Gloria’ ile başladı. Ardından "Sözün gücüyle üç akorlu rock'ın birleşimi" olarak tanımladığı ilk albümü Horses'da yer alan tüm şarkıları seslendirdi.

Sanatatak'ın haberine göre; Patti Smith, bundan 40 yıl önce ‘Horses’ albümünü yaparken ‘Elegie’ şarkısını ölen arkadaşları anmak için yaptığını söyleyip Lou Reed, Prince ve David Bowie'yi andı ve Prince'in unutulmaz şarkısı ‘When Doves Cry’ şarkısını söyledi.

Patti Smith bise çıktığında ise; "Silah istemiyoruz, savaş istemiyoruz, bizim enstrümanımız işte bu!" diyerek gitarını havaya kaldırdı. Gitarın tellerini elleriyle parçaladıktan sonra Patti Smith, enstrümanını öptü ve "İyi bir hayat geçirmeni dilerim İstanbul" diyerek sahneden ayrıldı.