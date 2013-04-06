Patronunun taciz ettiği kadını, boşandığı kocası öldürdü!

İzmir’in Karşıyaka semtinde yaşayan H. A. eski eşi tarafından eski patronu S.Ş. ile ilişkisi olduğu düşüncesiyle öldürüldü. H.A.’nın cesedini elbise dolabına saklayan eski koca A.İ. kayıplara karıştı.

Olay dün 15.00 sıralarında Karşıyaka 6002 sokakta meydana geldi. 36 yaşındaki H.A., A.İ.’den boşandıktan sonra 18 yaşından küçük iki oğluyla beraber İzmir Karşıyaka’da bir ev kiralayarak buraya taşındı. Bir halı yıkama fabrikasında çalışmaya başlayan A., iddiaya göre işyeri ortaklarından S.Ş.’nin tacizine uğramaya başladı.

Ortaklıktan ayrılan S.Ş. gene de A.’nın peşini bırakmadı ve tacizlerine devam etti. Bunun üzerine 1 Nisan’da İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na koruma talebiyle başvuruda bulunan A.’ya 2 Nisan günü polis tarafından eski patronu S.Ş.’ye karşı korumaya alındığı bildirildi. İddiaya göre S.Ş. bunun üzerine A.’nın eski kocası A.İ.’yi arayarak “ Eski eşin ile ilişkimiz vardı. Sen araya girmeseydin evlenecektik” dedi. S.Ş. ile konuşmasından sonra İstanbul’da bulunan eski koca A.İ. 2 Nisan akşamı hemen İzmir’e geldi. İki oğlunun da şehir dışında olması sebebiyle eski eşiyle evde yalnız görüşen A., A.İ. tarafından 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Eski eşinin cesedini dolaba koyan A.İ, ardından kayıplara karıştı.

İki gün sonra A.İ., H.A.’nın çalıştığı halı yıkama fabrikasının sahibi olan R.D.’yi arayarak “Eski karım H.’yi öldürdüm. Cesedini elbise dolabına koydum“ dedi. Bunun üzerine D. polisi arayarak ihbarda bulundu. Belirtilen adrese giden Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri elbise dolabında talihsiz kadının cesediyle karşılaştı. Polis firari A.İ’yi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.