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Yaşam

Patronunu öldürüp, parasını gasp eden hükümlü, 12 yıl sonra yakalandı

Aksaray'da kendisini işten çıkartan patronunu tabancayla vurup öldürdükten sonra parasını gasp eden ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlü, Adana'da yakalandı

22 Nisan 2017 01:29

Aksaray'da 2005 yılında kendisini işten çıkartan patronunu tabancayla öldürdükten sonra parasını gasp ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen firari hükümlü, Adana'da yakalandı.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 2005 yılında kuru bakliyat ticareti yapan patronu İmdat Uçan'ı (32) kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle tabancayla vurarak öldürdükten sonra 2 bin 650 lirasını gasp etmekten hüküm giyen firari Bülent Aslan'ın (47) Adana'da saklandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet hükümlüsünün merkez Seyhan ilçesindeki Gökçeler Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan Aslan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü

Daha sonra adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

 

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