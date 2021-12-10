Patronuna kızdı, çalıştığı depoyu havaya uçurdu!

T24 Dış Haberler

Tayland'da "patronunun hayatında yol açtığı strese" sinirlenen bir kişi, çalıştığı petrol deposunu havaya uçurdu.

Daily Mail'in aktardığına göre 38 yaşındaki Ann Sriya, 29 Kasım'da bir parça kağıdı tutuşturup petrol konteynerine attı. Meydana gelen patlama sonucunda Nakhon Pathom'daki Prapakorn Oil'in deposunda yangın çıktı.

Kamera kayıtları sonucu kimliği tespit edilen depo müdürü Sriya, polis tarafından yakalandıktan sonra depoyu kundaklama suçlamasını kabul etti.

Sriya, yaptıklarına gerekçe olarak "patronunun sürekli şikayet etmesini ve strese sebep olmasını" gösterdi.

Patlama ve yangının toplamda 900 bin Sterlin zarara neden olduğu belirtildi.