Patronlara dair farklı bir araştırma

Yöneticilerin işyerindeki davranışlarının, primat topluluklarda lider konumunda bulunan hayvanların davranışlarıyla benzeştiği öne sürüldü.



İşyerinde patronunuz ya da yöneticinizin niçin cafcaflı kravatlar taktığını ya da niye herkesten büyük koltuklarda oturduğunu hiç düşündünüz mü? Avustralyalı bilim insanları, yüzlerce şirket çalışanı arasında yaptıkları araştırmada yönetici konumundaki kişilerin; şempanze, kapuçin maymunu ve makak gibi primat topluluklarında lider konumunda bulunan hayvanların davra-

nışlarını taklit ettiklerini onaya çıkardı.



Nevv South Wales Üniversitesi'nden Profesör Jeffrey Braitwaite'in yönetiminde yapılan araştırma yöneticilerin otoritelerini kanıtlamak ve güçlerini göstermek için primat davranışlarına benzer hareketler sergilediklerini belirledi. Sonuçlan Avustralya Sağlık Organizasyon ve Yönetimi Bülteni'nde yayımlanan araştırmaya göre değişik sektörlerdeki yöneticiler, kendi yanında çalışan kişilere hiyerarşik düzeni sürekli hatırlatmak için şunları yapıyor:



» Koyu renk takım elbiselerle göz alıcı renklerdeki gömlek ve kravatların kullanılması

» Yüksek sesle konuşmak

» Konuşmaları bölmek

» Büyük koltuklarda oturmak

» Konuşmalarında yönetim jargonu kullanarak karşısındakinin kafasını karıştırmak

» Gününün önemli bir bölümünü toplantılarla geçirmek

» Genellikle manzaralı ve diğer çalışanların odalarıyla karşılaştırıldığında büyük ofis odalarında çalışmak

»Teknoloji ürünü cihazlar, cep telefonları laptop ve yeni model arabalar kullanmak.



Brainvaite, yönetici konumundaki kadınların ise, erkeklerle rekabet edebilmek için genelde takım çalışmasına dayalı bir tarz benimsediğini söylüyor.



Primatlar hakkında...



Primatlar, hayvanlar âleminin memeliler sınıfından maymun ve benzeri hayvanları içeren takım. İnsansı maymunları (goril, orangutan, şempanze, gibon ve insan), maymunları, ayrıca Iemur, marmoset, galago, tarsiyer ve lorisleri içerir. Primatlar çevik ve hızlı canlılardır. Hepsinin elleri, ele benzer ayakları, ileri bakan gözleri vardır. Tekil ad olan 'primat', bu takım içindeki herhangi bir tür için kullanılabilecek ortak sözcüktür. Primat sözcüğü, Latince'de 'en başta, mükemmel, asil gibi anlamları olan 'primas' sözcüğünün çoğulu 'primates'ten Fransızca'ya tekilleşerek geçen primate sözcüğünden geliyor.

