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"Patronlar uçaklarındaki ekiplerle çok içli dışlı oluyorlar, bu da disiplini etkiliyor"

"Seçtikleri iyi bir pilot olabilir ama işi yönetmek başka sorumluluklar gerektirir"

14 Mart 2018 13:50

Hürriyet gazetesi yazarı havacılık sektörü uzmanı Uğur Cebeci,  Türkiye'de özel havacılık sektöründe şirketlerin sahibi olduğu iş jetlerinin doğru yönetilmediğini belirterek,  "Şirketler hem maliyetten kaçınıyor hem de kurulan havacılık şirketlerinin başına bu işlerden anlamayan kişiler geliyor" dedi.

"Patronlar uçaklarındaki ekiplerle çok içli dışlı oluyorlar. Bu da disiplini ciddi şekilde etkiliyor" diye Cebeci, "Büyük şirketlerin uzmanlık dalı havacılık olmadığı için işler patronun iki dudağının arasında kalıyor. Genellikle kurulan havacılık şirketinin başına bu işlerden hiç anlamayan bir kişi geliyor ya da iş pilotlara teslim ediliyor. Seçtikleri iyi bir pilot olabilir ama işi yönetmek başka sorumluluklar gerektirir" diye yazdı.

Uğur Cebeci'nin Hürriyet'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Türkiye’de birçok patronun ve şirketin sahip olduğu ‘iş jetleri’ maalesef doğru yönetilmiyor. Şirketler hem maliyetten kaçınıyor hem de kurulan havacılık şirketlerinin başına bu işlerden anlamayan kişiler geliyor...

İş jetleri, büyük şirketlerin portföyünde doğru yönetiliyor mu?

İstisnalar hariç bu sorunun cevabı: HAYIR.

Patronlar milyonlarca dolar vererek aldıkları uçakları ne yazık ki en düşük maliyetlerle uçurmaya çalışıyorlar. Bu yüzden düşük pilot maaşı, ucuz teknisyen ilk hedeflenen şeyler oluyor. Sonrasında bakımda ‘kaliteden’ çok ucuzluk tercih ediliyor. İş jeti kullanan özel havacılık şirketlerinin çoğu patronları dışında ticari uçuş yapmak için de izin alıyorlar. Bu doğru bir şey. Çünkü sadece patron uçuşunu bekleyen, sıklıkla uçmayan uçaklardaki arıza oranları yükseliyor.

Yerde duran uçak, ‘şirketini yer’ lafı genellikle doğrudur. Sürekli uçan bir uçak daha az arıza yapar ve her sorun zamanında fark edilebilir.

Büyük şirketlerin uzmanlık dalı havacılık olmadığı için işler patronun iki dudağının arasında kalıyor. Genellikle kurulan havacılık şirketinin başına bu işlerden hiç anlamayan bir kişi geliyor ya da iş pilotlara teslim ediliyor. Seçtikleri iyi bir pilot olabilir ama işi yönetmek başka sorumluluklar gerektirir.

Patronlar uçaklarındaki ekiplerle çok içli dışlı oluyorlar. Bu da disiplini ciddi şekilde etkiliyor.

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Uğur Cebeciiş jetleriözel havacılık

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