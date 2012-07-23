Patronlar makam otomobilini yenilemiyor

ÖTV’nin yüzde 84’ten 130’a çıkması sonrası, patronlar makam aracı almaktan vazgeçti. Talep gören 4 makam aracının satışları yüzde 70 düşerken, bu araçları daha çok siyasiler kullanmaya başladı. Patronlar ya ellerindeki mevcut aracı kullanmaya devam ediyor ya da bir alt sınıf model alıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl sonunda motor hacmi 2 litrenin üzerindeki otomobillerin Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 84’ten yüzde 130’a çıkarılması sonrası Türk zenginleri ‘makam’ aracı almaktan vazgeçti. Türkiye’nin makam aracı olarak en fazla kullanılan 4 modelinden BMW 7, Mercedes S Serisi, Audi A8 ve Range Rover’ın satışları ilk 6 ayda 193 adede gerilerken, toplam lüks oto satışları içerisindeki payı yüzde 2’lerden yüzde 0.9’a kadar indi. ÖTV artışı sonrası lüks makam otomobilleri ağırlıklı olarak siyasiler ve bürokratlar tarafından kullanılmaya başladı.

Eski araçlar kullanılıyor

Bünyesinde BMW, Land Rover, MINI, Aston Martin ve Rolls-Royce gibi lüks markaları barındıran Borusan Otomotiv’in CEO’su Eşref Biryıldız, zenginlerin bile yüksek ÖTV sonrası makam aracı alımınını kestiğini belirterek, “Ya ellerindeki mevcut makam araçlarını kullanıyorlar, ya da bir alt sınıf modele kayıyorlar” dedi. Türkiye’de en çok satan 4 makam aracının satışlarının ilk 6 ayda yüzde 70’e yakın düştüğünü belirten Biryıldız şöyle konuştu:

ÖTV artışı etkili oldu

“ÖTV’nin yüzde 130’a çıkması bu tip araçların fiyatlarının en az 100 bin lira artmasını sağladı. Bu da ne kadar paranız olursa olsun, alımların kesilmesinde etkili oldu. Lüks makam araçlarının toplam lüks satışlarındaki oranı 2008 yılında yüzde 5’ler civarındaydı. Yani satılan her 100 aracın 5’i lüks makam aracından oluşuyordu. 2011 yılında ÖTV artışıyla birlikte bu oran yüzde 1.7’ye indi. 2012 yılının ilk 6 ayında ise lüks makam araçlarının toplam lüks satışlarındaki oranı yüzde 0.9 oldu. Hükümetin geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiği ÖTV artışı etkili oldu.”