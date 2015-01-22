Patronlar Kulübü TÜSİAD'da yeni Başkan Cansen Başaran Symes

Cansen Başaran-Symes, seçimlerde 176 oyun 174'ünü alarak TÜSİAD’ın yeni Başkanı seçildi. Bayrağı Haluk Dinçer’den devralan Symes, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner’den sonra üçüncü kez seçilen kadın başkan oldu.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 45. Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.

2015-2016 dönemi için önerilen isimler genel kurul toplantısı öncesinde TÜSİAD üyelerine sunuldu.

Yönetim Kurulu asil liste

Cansen Başaran-Symes tarafından üyelere sunulan yönetim kurulunun asil aday listesinde şu isimler yer alıyor;



-İsmail Hasan Akçakayalıoğlu (BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı)

-Metin Akman (Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü)

-Bahadır Balkır (Balorman Yönetim Kurulu Başkanı)

-Memduh Boydak (Boydak Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi)

-Esin Güral Argat (Gürallar Yönetim Kurulu Başkanvekili)

-Simone Kaslowski (Organik Kimya Genel Müdürü)

-Ali Yıldırım Koç (Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

-Murat Özyeğin (Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

-Mehmet Nurettin Pekarun (Sabancı Holding-Kordsa Global Yönetim Kurulu Üyesi)

-Agah Mehmet Tara (Enka İnşaat Genel Müdürü)

-Sedat Şükrü Ünlütürk (Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Yedek liste

Yedek aday listesinde yer alan isimler ise Erol Bilecik, Dilek Yardım, Orhan Turan, Ali İhsan Yeşilova, Gönenç Gürkaynak, Halil Cem Karakaş, Batu Aksoy, Enis Güner, Levent Akgerman, Turhan Turhangil, Hüseyin Murat Akın ve Pelin Akın'dan oluştu.

Cansen Başaran-Symes Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ayrıca Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor.

Cansen Başaran Symes kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Cansen Başaran-Symes, evli ve bir çocuk annesidir.

2013 yılının Nisan ayına kadar PwC Kopenhag, Londra ve İstanbul ofislerinde çeşitli kademelerde görev üstlenen Cansen Başaran-Symes, PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi ve PwC Eurofirm Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Mart 2014 tarihi itibariyle Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Cansen Başaran-Symes, World Economic Forum (Dünya Ekonomi Forumu) tarafından 2000 yılında “Global Leaders for Tomorrow” (Geleceğin Global Liderleri) unvanını aldı.

2000 yılında Dünya Gazetesi tarafından “Yılın En Başarılı İş Kadını” ödülüne ve 2006 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında çağdaş Türkiye'nin başarılı Türk kadınlarından biri olarak üstün hizmet ödülüne layık görüldü.

Yüksek İstişare Kurulu'nda Özilhan dönemi

Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan son olarak Migros satın almasıyla gündeme gelmişti.

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı da Tuncay Özilhan oldu.

YİK Başkanlık Divanı'nda Tuncay Özilhan (Başkan), Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı), Ümit Nazlı Boyner (Başkan Yardımcısı), Ömer Aras (Başkan Yardımcısı), Ahmet Agah Uğur (Başkan Yardımcısı), Yavuz Canevi (Sekreter) ve Zekeriya Yıldırım (Sekreter) yer alıyor.



