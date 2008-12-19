Patronlar faizden memnun

TÜSİAD'ın geleneksel olarak Ankara'da düzenlediği yılın son Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı öncesinde verdiği resepsiyona, Merkez Bankası'nın iddialı faiz indirim kararı damgasını vurdu. Davete, kabineden yedi bakan katılırken TÜSİAD, bugün de onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ağırlayacak.



Bakanlar ve patronlar faiz indiriminde buluştu



TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile YİK Başkanı Mustafa Koç'un ev sahipliğindeki resepsiyona katılan Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, 1.25 puanlık faiz indirimini öğrenince "Yolu açık olsun. Bunu hangi manada söylediğimi biliyorsunuz. Gecikmeden devamını diliyoruz. Sanayici için de üretici için de buna ihtiyaç vardı. ABD'de faizleri neredeyse sıfıra yakın bir seviyeye indirdi. İç piyasayı" dedi. Kur ve faizi politikası konusunda Merkez Bankası'na yönelttiği sert eleştirilerle tanınan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise "Gönül isterdi ki daha önce yapılsaydı. Reel sektöre nakit akışını daha kolay sağlardık. Bazı şeyler, zamanlaması tam olduğunda güzel sonuç veriyor Piyasayı canlandırması için önemli bir adım atıldı. Bu moral olacaktır" diye konuştu.

TAV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da faiz indirimini desteklediğini belirterek, "Güzel bir hareket. Kritik dönemlerde herkes risk almasını bilmeli. Bundan sonraki sürecin de böyle yönetilmesini diliyoruz" mesajı verdi. Sanayici Sedat Aloğlu da "Bu karar önemli bir adım. Şimdi de hükümetin açıklayacağı teşvik paketini bekliyoruz" dedi.



Acil teşvik paketi istediler



Sanayi Bakanı Çağlayan'la sohbet eden Yalçındağ, Koç'un da aralarında bulunduğu sanayiciler teşvik paketinin ne zaman açıklanacağını, bölgesel mi sektörel mi olacağını sordu. Bakan Çağlayan, paketin yılsonuna kadar açıklanacağını belirtirken, "Türkiye'de sektörel önceliklerimiz değişti. Bölgesel ya da sektörel olduğunu söylemek için erken" dedi. Aynı dakikalarda sohbete Bakan Ekren dahil oldu. Arzuhan Yalçındağ, "Teşvik paketi yıl sonuna kadar çıkacakmış" deyince Ekren de, "Hayırlı olsun" karşılığını verdi.



Botaş krediyi buldu



Resepsiyona katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ise, BOTAŞ'ın 19 Aralık'a kadar (bugüne) Rusya ve İran'a yapacağı 2 milyar YTL'lik doğalgaz ödemesi için kredi bulunup bulunamadığı sorularına, "O işi hallettik" yanıtını verdi. Doğalgaz borcunun ödenmiş olabileceğini belirten Güler, kredinin TEDAŞ üzerinden mi sağlandığı soruları üzerine de, "Tahsilatımız da vardı, TEDAŞ üzerinden de alındı. Ödemelerimizi parça parça yapıyoruz" dedi.

