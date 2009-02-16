Patronlar çalacak 10 bin çocuk okuyacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 23 Şubat’taki gecesinde iş, sanat ve medya dünyasından isimler sahneye çıkacak.





Rahmi Koç Latin perküsyon çalacak, Güler Sabancı tango yapacak, Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Sertab Erener ise düet yapmak için sahne alacak, Güneri Cıvaoğlu şarkı söyleyecek. Biletleri 75-500 TL arasında satılan gecede elde edilecek gelirle 10 bin çocuğun bir yıllık eğitimine destek verilmesi hedefleniyor.



Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 23 Şubat’ta hayata geçireceği projeyle 10 bin çocuğun 1 yıllık eğitimine destek sağlayacak. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki özel gecede Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç’tan Sabancı Holding’in Başkanı Güler Sabancı’ya, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’dan gazeteci Güneri Cıvaoğlu’na, Sertab Erener’den Hülya Koçyiğit’e, Erkan Oğur’dan Tan Sağtürk’e birçok ünlü isim şarkı söyleyecek, enstrüman çalacak veya dans edecek.



1.600 biletin 75, 100, 250 ve 500 TL’den satışa çıkacağı bu özel geceden elde edilecek gelirle 10 bin çocuğun bir yıllık eğitimine destek verilmesi hedefleniyor.



Devler ilham verdi



TEGV’in Kurumsal İletişim Yöneticisi Nice Garcia’nın Phill Collins, Elton John, Sting gibi dünya starlarının aynı sahnede olduğu bir konserden esinlenerek önerdiği proje, “Bu grubun geleceği parlak” sloganıyla tanıtılıyor. Garcia, “Bir görüşmede bana bir DVD verdiler. DVD’de dünyanın en ünlü sanatçıları aynı sahnedeydi. Birbirlerine vokal yapıyor veya biri söylerken diğeri enstrüman çalıyordu. Çok keyifli bir çalışmaydı ve bize de fikir verdi. Böylece bu proje ortaya çıktı” dedi.



Nice Garcia, “Sanatçılarla hobisi dans etmek, enstrüman çalmak, şarkı söylemek olan sanat dünyasının dışından isimleri bir araya getirmek istedik. Sanatçılar da kendi branşları dışında performans sergileyecek. Teklif götürdüğümüz tüm isimler hemen ve keyifle kabul ettiler. Rahmi Koç, Güler Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ilk seferde teklifi kabul etti örneğin... Hepsi çok duyarlı davrandı ve Türkiye’de ilk kez yapılacak bu projede yer almayı kabul etti” diye konuştu.



Yalçındağ ve Erener düet, Güler Sabancı tango yapacak



- Nice Garcia’nın verdiği bilgiye göre, Rahmi Koç gecede Latin perküsyonları çalacak. Koç, Kübalı sanatçı Carlos Garcia ve Sertab Erener’le sahneye çıkacak.



- Güler Sabancı, Tan Sağtürk ile tango yapacak. Arzuhan Doğan Yalçındağ ise Sertab Erener ile düet yapacak.



- Güneri Cıvaoğlu ve Ethem Sancak şarkı söyleyecek, Kürşat Başar saksafon çalacak.



- Gecede sanatçılar kendi branşlarının dışında performans sergileyecek. Örneğin Sertab Erener ve Fatih Erkoç türkü söyleyecek.



- Kenan Doğulu tüm sanatçılara saksafon, piyano ve perküsyonla eşlik edecek, ayrıca Türk sanat müziğinden örnekler söyleyecek.



- Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Fahir Atakoğlu ile birlikte sahne alacaklar.



- Fatih Erkoç hem türkü hem müzikal hem caz söyleyecek.



- Yavuz Bingöl müzikal ve pop şarkılarla seyircilerin karşısına çıkacak.



- Gecede Mardin’de çocuk fotoğrafları çeken Okan Bayülgen’in eserleri de sergilenip satılacak.



‘Bu grubun geleceği parlak’



TEGV’in geceyle ilgili verdiği ilanlarda “Bu grubun geleceği parlak” sloganı yer alıyor. İlanda, “Bu isimleri hiç bir arada görmediniz ve o gece yapacaklarına daha önce hiç tanık olmadınız” deniyor. İşte özel gecenin yıldızları:



- Fahir Atakoğlu



- Kürşat Başar



- Okan Bayülgen



- Yavuz Bingöl



- Güneri Cıvaoğlu



- Nazlı Deniz Boran



- Kenan Doğulu



- Sertab Erener



- Fatih Erkoç



- Carlos Garcia



- İsmail Hakkı Demircioğlu



- Rahmi Koç



- Hülya Koçyiğit



- Erkan Oğur



- Güler Sabancı



- Tan Sağtürk



- Tuluğ Tırpan



- Arzuhan Doğan Yalçındağ



- Ethem Sancak



- Zara