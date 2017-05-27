Patroniçe lakaplı mafya lideri Lemus yakalandı

Guatemala mafyasının tek kadın lideri Marixa Lemus yakalandı. Patroniçe lakaplı Lemus'un kurduğu kiralık katiller çetesi ile ülkesinde korku imparatorluğu kurduğu anlaşıldı.

Marixa Lemus yakalandı. Patroniçe lakaplı Lemus'un kurduğu kiralık katiller çetesi ile ülkesinde korku imparatorluğu kurduğu anlaşıldı.

Polis, üst düzey 6 emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu birçok cinayetten Lemus'u sorumlu tutuyordu. Yapılan soruşturmada, kanlı patroniçenin kocasını öldürmesi için kız kardeşini görevlendirdiği anlaşıldı.

Uzun süre ele geçirilemeyen Marixa Lemus geçen senenin sonunda geniş çaplı bir operasyonla tutuklanıp çıkarıldığı mahkemede 94 yıl hapse mahkum edildi.

Rüşvetle satın aldığı cezaevi görevlilerinin yardımıyla gardiyan üniformasıyla 11 Mayıs'ta cezaevinden firar eden Lemus komşu ülke El salvador'da ortaya çıktı.

Tanınmamak için saçlarını boyatan kanlı patroniçeyi operasyonla ele geçiren Guatemala polisi, Lemus'u tekrar demir parmaklıkların arasına gönderdi.