Patroniçe açlıktan öldü

21 yıl boyunca sadece salata yiyerek beslendi, su bile içmedi. İki böbreğini kaybedince klimalardan geçen ‘lejyoner hastalığı’ olarak bilinen efneksiyon nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.



Tekfen Holding’in kurucularından Necati Akçağlılar’ın kızı ve Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Leyla Akçağlılar, yakalandığı klimalardan geçen ve ‘lejyoner hastalığı’ olarak bilinen efneksiyon nedeniyle 13 Eylül Cumartesi günü 50 yaşında yaşama veda etti. 21 yıl boyunca sadece salata yiyerek beslenen ve su dâhî içmediği için iki böbreğini kaybeden Akçağlılar, Butterfly çikolata ve pastanelerinin de sahibiydi.



Dostları yanlız bırakmadı



Diyet uğruna anoreksiya hastası olan Ayşe Leyla Akçağlılar, geçen yıl kuzeninin böbreğiyle yeni bir hayata başlamıştı; fakat bu mutluluğu uzun sürmedi. Anoreksiya (yemek yiyememek) hastalığından değil, enfeksiyon nedeniyle hayata veda eden Akçağlılar’ın cenazesi, 15 Eylül Pazartesi günü Bebek Camii’ndeki öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Son yolculuğuna çıkarken dostları yalnız bırakmadı ve uğurlamaya geldi.





Cenazede hazır bulunanlar arasında Rahmi Koç, Mustafa Koç, Ali Koç, Tuncay Özilhan, Osman Çarmıklı, Nihat Gökyiğit, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Tuncay Özilhan ve Serdar Bilgili gibi iş dünyasından çok sayıda tanınan isim vardı.



Ayşe Leyla Akçağlılar, 18 yaşında Paris’e ekonomi okumaya gittiğinde zayıflık tutkusuna kapıldı. 1978’den 1999’a kadar 21 yıl boyunca sadece salata yiyerek beslendi. Ardından böbreklerini yitirdi ve geçen yıl kuzeninin böbreğiyle yeniden hayata tutundu; ama ‘İkinci hayatım’ dediği bu dönem ne yazık ki onun için sadece dokuz ay sürdü.

