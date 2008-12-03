Patroniçe 10 yıl sonra yakalandı

İstanbul'da eroin kaçakçılığı suçundan 10 yıldan bu yana aranan ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 63 yaşındaki Nadide Demirci yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, mahkemelerce haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Bu kişiler arasında bulunan ve eroin kaçakçılığı suçundan mahkum olan ve 10 yıldır polis tarafından aranan Nadide Demirci’nin Beşiktaş Fulya'da kendisine ait lüks bir evde yaşadığını belirledi. Ardından sözkonusu eve düzenlenen operasyonda Nadide Demirci yakalanarak gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek işlemleri yapılan Nadide Demirci uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yargılandığı davada suçlu bulunarak 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Demirci'nin cezaya çarptırılmasının ardından ortadan kaybolduğu ve 1998 yılından bu yana arandığı belirtildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Beyoğlu Adliyesi’ne sevk eden Demirci polislerin arasında adliyeye götürülürken “Şimdi damatlar görecek” diye polis ve gazetecilere çıkıştı.

