Patrondan işçilere: Birinizi offline görürsem...

Sosyal Medya Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir şirketin Genel Müdürü'nün çalışanlarına yolladığı aşağılayıcı ifadeler içeren e-posta sosyal medyada tartışma konusu oldu.

E-posta'yı yollayan Genel Müdür Çiğdem Ö., “Siz varoş işçilerinin bayramını kutlarım öncelikle…O gün evlerimizde çalışma kararı aldık. Ancak sabah 9'da herkes PC'sinin başında olacak. Saat 16:00 a kadar normal mesaideymişcesine çalışacağız. Müşterilere full destek vereceğiz. Birisini offline görürsem eğer cumartesi pazar ofiste bekletirim haberiniz olsun” ifadeleri yer alan e-postayı sosyal medyada kendisine ait hesapta paylaştı.

Sosyal medyada çok hızlı yayılan mesajı Çiğdem Ö., Hürriyet 'e yaptığı açıklamada 'bir iş kazası' olarak değerlendirdi.



'Ben çok 1 Mayıs'a gittim'

Çiğdem Ö. konu ile ilgili açıklamasında özetle şunları ifade etti: “Ben kendim daha geçen yıl 1 Mayıs’a gittim. Üniversitede pek çok kez gözaltına alındım. Toplumsal olaylarda hep var oldum. En son Emek Sineması için yapılan protestoda yer aldım. Çalışanlarıma ‘varoş işçileri’ diyebilecek biri değilim ki ben. Üstelik ben de oralardan geldim. O mailin içeriğinin ciddi olmadığı çok açık. Üstelik çalışanlarımızın, o mailin altında gülerek yazdıkları yorumlar var... Kendi içinde yaptığımız espriydi bu. Eğer kötü niyetle yazılmış bir mail olsaydı kendi kişisel hesabımdan paylaşır mıydım? Üstelik biz şirket olarak da sosyal medya danışmanlığı yapıyoruz. Maalesef çok saptırıldı. Sosyal medya bu yapacak bir şey. Terzi kendi söküğünü dikemez misali bir iş kazası yaşadık.”

Çiğdem Ö. söz konusu maili 17 çalışanına gönderdiğini ifade ederek, çalışanlarının isterlerse 1 Mayıs’a gidebileceklerini de kaydetti.