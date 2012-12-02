'Patrona Halil' Fırat Tanış diziden ayrıldı mı?

TRT 1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Osmanlı” dizisinde 'Patrona Halil' karakteri canlandıran Fırat Tanış'ın sinirlenip iş bıraktığı ileri sürüldü. Yapımcının sete noter çağırdığı ve oyuncu hakkında zabıt tutulduğu belirtildi.

Lale Devri dönemini anlatan “Bir Zamanlar Osmanlı” dizisinde Patrona Halil karakterini oynayan Tanış'ın, projeden olaylı şekilde ayrıldığı bildirildi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Twitter sayfasından diziden ve ajansından ayrıldığını “Osmanlı Kıyam dizisiyle bağlantım bitmiştir.

Tümay Özokur ajansla da ilişkim bitmiştir” sözleriyle duyuran Tanış’ın seyircilerden gelen “O dizi saçmaydı, sen daha iyi projelere layıksın”, “Dizi Patrona Halil İsyanı üzerineydi, sen bitersen dizi de biter” gibi yorumların paylaşıldığı belirtildi.

Sözleşmesi devam ederken işi bırakması ve yapım şirketinin de telefonlarını açmadığı ifade edilen oyuncunun neye kızdığını açıklamadığı, sebepsiz yere işi bıraktığı belirtildi.

Geçtğimiz günlerde çekimlere katılmayan oyunucu için platoya noter çağrıldığı açıklandı.

Yapımcı zabıt tutturup Tanış’ın sözleşmesine aykırı davrandığını belgeledi.

Diziye başlamadan önce 7 bölüm ücretini peşin aldığı konuşulan Tanış’a yapımcının tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Yapım şirketinin şimdi yeni bir Patrona Halil karakteri aradığı öğrenildi.

Tanış, sevenleri için yayınladığı özür yazısında, diziden ayrılma gerekçelerini açıkladı.

İşte Fırat Tanış'ın yedi maddelik gerekçeleri:

1- Projenin yapımcısı Burhan Özkan'ın şifaen anlaştığımız ve vaadettiği tek ve basit bir şeyi , evimin kredi taksitlerini düzenli ve aksatmadan ödeme sözünü , 1,5 yıl yani 2 sezon boyunca sorunsuz çalıştığım projenin yazılı sözleşmesinin hükümlerine Hiçbir zaman koymaması

2- Bu sebeple yaşadığım evin , bu süre boyunca defalarca icra takibine alınması ve hala icra takibinde olması .

3- Bu koşullar altına çalışmamın anlamsız ve imkansız olduğunu , söylememe rağmen beni sürekli atlatarak ya da oyalayarak , ötelemesi.

4- Olumsuz sağlık koşullarımın ve kronik hastalığımın gerektirdiği yaşama biçimi ve gereklerinden bizzat haberdar olmasına rağmen , bu konuda gerekli özeni göstermeyişi.

5- Her iki sezona ait sözleşmelerde belirtilen , tüm meşguliyet mailllerinde gösterilen ve tedavime ayırılmış süreye , yazılı sözleşmemize ve sözlü hukukumuza uymayarak , bana kasten engel koymak maksadıyla , iş ve set günü koyması.

6- Süreç içersinde kendisi ile çalışmayan yahut çalışmak istemeyen meslektaşlarım hakkında uyguladığı ve tanık olduğum mobbing ve bunun zamanla bende oluşurduğu güvensizlik.

7- Bana “paranoyak ve manyak” , demesi ; “beni ömür boyu kendisi adına çalıştıracağına” dair ,küçük düşürücü ve tahditkar bir biçimde yazılı ifadelerde bulunması sonucu oluşan mobbing.