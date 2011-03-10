Patron tacizi 250 milyon dolar

T24



İstediklerimi yapmazsan kovarım



Sürükleyerek sevişmeye zorlamış

2007 yılı ağustos ayında 17 yaşındayken şirketin satış bölümüne giren Irene Morales isimli genç kız, American Apparel’ın sahibi Dov Charney’nin (42) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek Brooklyn’de 250 milyon dolarlık dava açtı.Şimdi 20 yaşında olan Irene Morales, işe başladıktan sonra patronun sürekli kendisini aradığını, seks yaşamıyla ilgili sorular sorduğunu, taciz ettiğini ve istediklerini yapmadığı takdirde işten atmakla tehdit ettiğini iddia etti.Charney, 18’inci yaş gününde Morales’i Manhattan’daki evine çağırıp saatlerce alıkoymuş, iç çamaşırıyla karşıladığı genç kızı içeri sürükleyip sevişmeye zorlamış. Tacizler 8 ay devam etmiş. Şirketten ise “İddialar tamamen asılsız” açıklaması geldi.