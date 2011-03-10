Patron tacizi 250 milyon dolar

T24 - Moda devi American Apparel’ın sahibi Dov Charney hakkında, 17 yaşındaki çalışanını seks kölesi olmaya zorlamaktan 250 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.
2007 yılı ağustos ayında 17 yaşındayken şirketin satış bölümüne giren Irene Morales isimli genç kız, American Apparel’ın sahibi Dov Charney’nin (42) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek Brooklyn’de 250 milyon dolarlık dava açtı.
İstediklerimi yapmazsan kovarım
Şimdi 20 yaşında olan Irene Morales, işe başladıktan sonra patronun sürekli kendisini aradığını, seks yaşamıyla ilgili sorular sorduğunu, taciz ettiğini ve istediklerini yapmadığı takdirde işten atmakla tehdit ettiğini iddia etti.
Sürükleyerek sevişmeye zorlamış
Charney, 18’inci yaş gününde Morales’i Manhattan’daki evine çağırıp saatlerce alıkoymuş, iç çamaşırıyla karşıladığı genç kızı içeri sürükleyip sevişmeye zorlamış. Tacizler 8 ay devam etmiş. Şirketten ise “İddialar tamamen asılsız” açıklaması geldi.