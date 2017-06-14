Patron sendikalıları kovdu, polis eylemcileri dağıttı; İŞKUR yeni işçi yolladı

AKG işçileri, Birleşik Metal-İş'e üye 17 işçinin daha işten çıkarılması üzerine fabrikada "işgal" eylemi başlattı. Polis fabrikada eylem yapan işçileri çıkartırken kapı önündeki eylemin devam ettiği belirtildi. Fabrika ise geçen günlerde İŞKUR üzerinden 25 işçiyi işe alındı.

Evrensel gazetesinden Metehan Ud'un haberine göre, İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Alman menşeili radyatör ve soğutucu üreticisi AKG Termoteknik fabrikasında Birleşik Metal İş sendikasına üye işçilere yönelik çıkarmalara devam ediyor. Fabrika daha önce de, daha fazla ücret ve sosyal haklar için sendikaya üye olduğunu belirten 8 işçiyi işten çıkarmıştı.

Fabrika önünde 3 haftadır eylemde olan arkadaşlarının işe tekrar alınması ve sendikal örgütlenmenin kabul edilmesi için fabrikada çay molalarında ve öğle aralarında eylem yapan 17 AKG işçisi daha gece 4-12 vardiyasının bitmesinin ardından yönetim tarafından "mesaiye kalmama" ve "işçileri yönetime karşı kışkırtma" gibi ifadelerle tazminatsız bir şekilde işten atıldı. İşçilerin işten çıkarıldığı an fabrikada herhangi bir yönetici bulunmazken işten çıkarmalara dair belgeler ise güvenlik tarafından işçilere verildi.

Polis fabrikayı boşalttı

Fabrika yönetiminin işten atmasına karşı dün gece işçiler daha önce aldıkları kararı uygulayarak fabrikayı işgal etti, üretimi tamamen durdurdu ve taleplerinin kabul edilmesini istedi.

İşgal üzerine yönetim polisi çağırdı. Çok sayıda polis arabası fabrika önüne geldi. Fabrika sabaha doğru polis zoruyla boşaltılırken fabrika önünde işçiler eyleme başladı.

Yönetimi protesto eden işçiler fabrika önünde "Birleşe birleşe kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" ve "AKG şaşırma sabrımızı taşırma" sloganlarını attı.

İŞKUR üzerinden işçi alındı

İşten atılan işçiler daha önce işten atılan işçilerin fabrika önünde başlatmış olduğu eyleme katıldı. Fabrikada ise geçen günlerde İŞKUR üzerinden 25 işçi işe alındı. Fabrikada üretim durma noktasına yaklaşırken sendikalı işçiler iş yavaşlatma eylemi yapıyor. Öte yandan fabrikada kalan işçilere yönelik baskıların da devam ettiği belirtildi.

İşçilerin sendikadan istifa etmeleri istenirken eylemdeki işçilerin yanına gitmeleri durumunda işten atılmakla tehdit edildiği aktarıldı. Ayrıca dışarıdan getirilen iki kameraman hem kapı önünde eylemdeki işçileri çekiyor hem de eylemdeki işçilerle görüşen işçileri. Bu tehditlere rağmen çok sayıda işçi dün saat 10:00'daki çay arasında işçilerin yanına gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Fabrika önünde açıklama olacak

Ayrıca, 15-16 Haziran eylemlerinin yıl dönümünde, perşembe günü saat 16:00’da Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi, örgütlü olduğu fabrikalardan işçilerin katılımı ile AKG önünde kitlesel bir açıklama yaparak, AKG işverenini sendikal haklara saygı duymaya ve atılan işçileri geri almaya çağıracak.

"Örgütlülüğümüz devam ediyor"

Evrensel'e konuşan Şube Yöneticisi Cengiz Koral, fabrikayı büyümesini, gelişmesini sağlayan işçilerin bir anda kapıya konduğunu belirterek "Asgari ücretle çalışan işçiler evlerine sendikalı olarak birkaç lokma daha fazla ekmek götürmek istiyor. Ancak AKG işvereni işçileri işleri ve açlıkla korkutmaya çalışıyor. İşçiler bunu hak etmediklerini düşünüyor. Gece 12’de çıkış yapacaklarını beklemiyorduk. Örgütlülüğü kırmak için yeni işçiler alındı. İçerideki örgütlülüğümüz devam ediyor. Başaracağız. Biz onlardan fabrikayı değil, alın terinin karşılılıklarını istiyoruz. Bir an önce masaya otursunlar, çalışmaya devam edelim" dedi.

"İşten atmak bu kadar basit mi"

İşten atılan işçilerden Akın Işık, direnişteki arkadaşlarına destek verdikleri için işten atıldıklarını dile getirerek şunları söyledi: “İşten çıkarken herhangi bir yönetici yokken güvenlik tarafından elimize çıkışımız verildi. Benim 1 yaşında çocuğum var onun hakkını kim verecek. Ve bize suçlu gibi davrandılar dün. Fabrikayı boşaltırken dolabımıza kadar polis geldi. Sanki hırsızlık yapacakmışız gibi. Suçlu muyuz biz? Anayasanın bize tanıdığı bir hakkı uyguladığımız için hain mi olduk? Alnımızın teri ile çalıştık başka bir şey değil. İnsanca çalışmak istiyoruz. Biz sendikamızla birlikte çalışmak istiyoruz. Üzerimizdeki şef baskısının son bulmasını istiyoruz. Biz köle değiliz, şefler nasıl insan biz de aynı şekilde işçiyiz, insanız. Zulüm görmeye layık mıyız? İşten atmak bu kadar basit mi? Biz işimize geri dönene kadar kapı önünden ayrılmayacağız".