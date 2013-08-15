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Yaşam

Patron, maaş isteyen işçilere ateş açtı: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir'de TOKİ inşaatında çalışan işçiler, patronlarından maaşlarını isteyince çıkan tartışma kanlı bitti. Patronun işçilere ateş açması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

15 Ağustos 2013 18:06

Eskişehir'de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatında taşeron olarak çalışan işçiler, ücretlerini isteyince patron tarafından silahla vuruldu. İki kardeşten birisi yaşamını yitirdi, diğeri de ağır yaralı.

Yoksulluk nedeniyle Van'ın Erciş ilçesinden gelerek inşaatlarda çalışan işçiler maaş alamayınca patronlarından para istedi. Patron ücretini isteyen işçilere silahla ateş etti. İki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Etha'nın haberine göre, Huzur Mahallesi Uçaklar Sokak'ta bulunan TOKİ inşaatlarında çalışan 30 civarında taşeron işçi, uzun süre maaş alamadı. Toplam 80 bin TL alacağı olan 30 işçiden Hayrettin ve Mehmet Türkoğlu kardeşler, alacaklarını istemek için inşaatın karşısındaki bir evde kalan patronların yanına gitti.

 

Kaçmaya çalıştı; yakalandı

 

İşçiler evin bahçesinde çay içmekte olan patronlardan alacaklarını istedi. Çıkan tartışmada ortaklardan Osman Bakır Genç, evden aldığı tabancayla işçilere ateş etti. Genç’in yanındaki üç kişiyle birlikte araçlarına binerek kaçmaya çalışsa da yakalandığı öğrenildi.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Van Erciş nüfusuna kayıtlı işçiler Hayrettin Türkoğlu (33) ile kardeşi Mehmet Türkoğlu (22) ağır yaralandı.

Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Türkoğlu yaşamını yitirdi. Hayrettin Türkoğlu'nun ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü belirtildi. Mehmet Türkoğlu'nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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