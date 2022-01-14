Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Durumu görenler ise olaya büyük tepki gösterdi.

Olay geçen günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti. (İHA)