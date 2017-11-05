Patron, işçileri fabrikaya kilitledi!

Türk-İş’e bağlı Çimse-İş Sendikası'nın işçilerin kabul etmediği 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesini imzalamasının ardından direniş başlatan Kluh Destek işçilerinden 40’ı dün sabah patronları tarafından tazminatsız olarak kapının önüne kondu. patronun fabrikadaki yaklaşık 150 işçiye ise "baskı" ile üretim yaptırmaya çalıştığı ve üzerine kapı kilitlediği aktarıldı

bu esnada sinir krizi geçiren 3 işçi ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Üretim olmazsa milyon dolarlar kaybedecekler"

Evrensel'den Uğur Zengin’in haberi aynen şöyle:

kilitlenen arkadaşlarının çalışmak istemediğini kaydeden dışarıdaki işçiler, "Fabrikadan çıkmak istiyor. Yan yana gelmek, toplanmak istiyorlar dağıtılıyorlar. Paşabahçe’den getirilen kişilere iş öğretmelerini istiyorlar. Zorla çalıştırıyorlar" dedi. işçiler, "Bugün işi durdurursa işçiler geçen seferki gibi milyon dolarlık mal kaybedecekler. O yüzden bırakmıyorlar. Bir taraftan da işsizlikle tehdit ediyorlar. ‘Arkadaşlarınız kovuldu isterseniz siz de çıkabilirsiniz’ diyorlar" sözleriyle yaşananları aktardı.

Sendikaya tepki

Üye oldukları Çimse-İş Sendikasına da tepkili olan işçiler, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Sendika sözleşme döneminde buraya geldiğinde ‘Siz muhatabımız değilsiniz’ dedi. Madem muhatabın değiliz niye bizi üye yaptın? Zaten sendikayı oluşturan biziz.”

Direnişe kadınlardan destek

Tuzla Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, direnişteki işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Direnişteki işçilere yemek pişirip götüren kadınlar, direnişteki işçilerin yanında olduklarını belirttiler. İsçilere seslenen Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan, "Direnişinizi duyurmak, direnişinize ses vermek, direnişinizin kazançla sonuçlanması için var gücümüzle yanınızda olacağız. Sizin kazanımınız bizim kazanımınız olacak. Direne direne kazanacağız" diye konuştu.

Ne olmuştu?

13 yıllık işçinin yüzde 3 zam aldığı fabrikada 300’den fazla işçi çalışıyor. Şişecam AŞ’ye taşeron üretim yapan Kluh Destek işçileri, üyesi oldukları Türk-İş’e bağlı Çimse-İş sendikasının kendilerinin onayını almadan TİS imzalaması üzerine direnişe başlamıştı. Çimse-İş Sendikası yöneticilerinden ise henüz bir açıklama gelmedi.