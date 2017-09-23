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Yaşam

Patron, çalışanını sandalyeye bağlayıp tazyikli suyla 'yıkadı'!

"Yarı ceza, yarı şaka amacıyla yaptık"

23 Eylül 2017 12:35

Sivas’ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, çalışanını sandalyeye bağlayıp tazyikli suyla yıkadı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kent merkezindeki Toptancılar Sitesi’nde oto yıkamacılığı yapan E.E. akşam saatlerinde işini aksatan çalışanı M.A.’ya akıl almaz bir ceza verdi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E., önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından tazyikli suyla yıkadı.

Dükkan sahibi E.E., yarı şaka, yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını iddia etti.

 

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