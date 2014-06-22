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Dünya
Deutsche Welle

Patriotların geri çekilmesi gündemde

Almanya, Hollanda ve ABD'nin, Türkiye’de konuşlu Patriot birliklerini bu yıl içerisinde geri çekmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

22 Haziran 2014 20:58


Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, üç NATO ülkesi, Kahramanmaraş'ta konuşlu bulunan Patriot füze savunma bataryalarını geri çekmeyi değerlendirmeye aldı. Habere göre, üç ülke Suriye'den gelecek tehditlere karşı Türkiye'yi korumak amacıyla başlatılan "Active Fence" misyonunu yıl sonunda bitirmeyi değerlendiriyor.

Der Spiegel'in haberine göre çekilme, Suriye'deki kimyasal silahların ülke dışına çıkartılması sonrasında Patriot koruma kalkanının gereksiz hale gelmesi ile gerekçelendiriliyor. Çekilmenin gerçek sebebi ise Hollanda ve Almanya birliklerindeki uzman personel sayısının yetersizliği. Askerî personelin rotasyonu konusunda uzun vadede bazı zorlukların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ortak misyonun sona erdirilmesi konusunda üç NATO ülkesinin istişare içinde olduğu ancak kesin kararın eylül ayında Galler'de düzenlenecek NATO zirvesinde verileceği belirtiliyor.

Almanya'da Federal Meclis, 2012 yılının Aralık ayında 2 Patriot bataryası ve füzelerle 400 kadar Alman askerinin 31 Ocak 2014'e kadar Türkiye'de görevlendirilmesi yönünde karar almıştı. Bu karar doğrultusunda Alman askerleri 2013 yılının ocak ayı sonu itibarıyla Kahramanmaraş'ta göreve başlamıştı. Görev süresi bu yılın ocak ayında Federal Meclis'te kabul edilen tezkere ile 31 Ocak 2015'e kadar uzatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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