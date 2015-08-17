“Patriotlar siyasi bir semboldü”

Almanya’nın Türkiye’nin talebi üzerine NATO misyonu çerçevesinde
2013’ten bu yana Kahramanmaraş’ta üslendirilen iki Patriot bataryası ve
askeri personeli geri çekme kararı, bugünkü Alman basınında geniş yer
alıyor.
Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumu şöyle:
“Bu siyasi bir misyondu. Türkiye’nin Suriye’den gelecek füze saldırılarına
hedef olabileceği zaten başından beri tartışmalıydı. NATO buna rağmen
Alman füze savunma sistemlerini gönderdi. Zor partner Türkiye’nin bölgedeki
istikrarı daha da bozmaması için gönlünün alınması gerekiyordu. Ama
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacaklarını kestirebilmek kolay değil.
Bu nedenle Patriotların zamanında geri çekilmesi iyidir. Patriotların varlığı
Suriye’den zaten düşük olan saldırı olasılığını minimalize etmiş olabilir. Ama
siyasi olarak bu misyon bir işe yaramadı. Türk yönetimi ittifakın çıkarlarıyla
değil sadece kendi sözde çıkarlarıyla ilgileniyor.”
Nürnberger Zeitung ise üç
yılın ardından Patriotların çekilecek olmasının
aslında kimseyi rahatsız etmediğini belirtiyor ve ekliyor:
“Sonuçta Şam’daki Esad rejiminin bir de Ankara ile dalaşmak dışında
yeterince sorunu var. Kendi halkına karşı yürüttüğü iç savaşın üzerine IŞİD
tehdidi eklendi. Yani Patriotlara ihtiyaç olsaydı, IŞİD’den gelen yeni tehlikeye
karşı olurdu. IŞİD’in günün birinde füzeye sahip olmayacağını kim bilebilir?
Akla gelmiyor değil.”
Münster kentinde yayımlanan Westfaelische
Nachrichten gazetesi ise
Patriotların çekilmesinin ardında yatan asıl nedenin Türk yönetimine duyulan
güvensizlik olduğu görüşünde:
“Askerlerin çekilmesinin ardındaki asıl neden çok daha çarpıcı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye çok da güvenilir bir müttefik
olmadığını göstermiş durumda. Kürtlerle barış sürecinin sona ermesi
bardağı taşırdı. Erdoğan NATO’yu da IŞİD’i de kendi iktidar oyunları için
kullanıyor. Ankara NATO müttefiklerinin dayanışmasını kendisi ayaklar altına
aldı. Türkiye inanılırlığını kaybediyor. Bu, olası bir AB üyeliği için de geçerli.
Ve bu sorunun bir adı var.”
Oldenburg kentinde yayımlanan Nordwest-Zeitung’un yorumu ise şöyle:
“Patriotlar sadece NATO'nun siyasi bir jestiydi. Her tür tehdide karşı
Türkiye’ye NATO’nun desteğinin göstergesiydi. Askerlerin çekilmesini de
siyasi manada anlamak gerekir. Ve bunun yanında Almanya’nın askeri
kapasitesinin sınırlılığı açısından da görülmeli. Bir yanda saldırgan
davranışlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yaptıklarının kabul
görmediği gösterilmiş oldu. Diğer yandan Alman ordu çevrelerinin de dile
getirdiği üzere Alman Patriot uzmanlarının sayısının çok az olması nedeniyle
üzerlerindeki yük, taşınması zor hale gelmişti.