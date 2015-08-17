“Patriotlar siyasi bir semboldü”

Almanya’nın Türkiye’nin talebi üzerine NATO misyonu çerçevesinde

2013’ten bu yana Kahramanmaraş’ta üslendirilen iki Patriot bataryası ve

askeri personeli geri çekme kararı, bugünkü Alman basınında geniş yer

alıyor.

Frankfurter Rundschau gazetesinin yorumu şöyle:

“Bu siyasi bir misyondu. Türkiye’nin Suriye’den gelecek füze saldırılarına

hedef olabileceği zaten başından beri tartışmalıydı. NATO buna rağmen

Alman füze savunma sistemlerini gönderdi. Zor partner Türkiye’nin bölgedeki

istikrarı daha da bozmaması için gönlünün alınması gerekiyordu. Ama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacaklarını kestirebilmek kolay değil.

Bu nedenle Patriotların zamanında geri çekilmesi iyidir. Patriotların varlığı

Suriye’den zaten düşük olan saldırı olasılığını minimalize etmiş olabilir. Ama

siyasi olarak bu misyon bir işe yaramadı. Türk yönetimi ittifakın çıkarlarıyla

değil sadece kendi sözde çıkarlarıyla ilgileniyor.”

Nürnberger Zeitung ise üç

yılın ardından Patriotların çekilecek olmasının

aslında kimseyi rahatsız etmediğini belirtiyor ve ekliyor:

“Sonuçta Şam’daki Esad rejiminin bir de Ankara ile dalaşmak dışında

yeterince sorunu var. Kendi halkına karşı yürüttüğü iç savaşın üzerine IŞİD

tehdidi eklendi. Yani Patriotlara ihtiyaç olsaydı, IŞİD’den gelen yeni tehlikeye

karşı olurdu. IŞİD’in günün birinde füzeye sahip olmayacağını kim bilebilir?

Akla gelmiyor değil.”

Münster kentinde yayımlanan Westfaelische

Nachrichten gazetesi ise

Patriotların çekilmesinin ardında yatan asıl nedenin Türk yönetimine duyulan

güvensizlik olduğu görüşünde:

“Askerlerin çekilmesinin ardındaki asıl neden çok daha çarpıcı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye çok da güvenilir bir müttefik

olmadığını göstermiş durumda. Kürtlerle barış sürecinin sona ermesi

bardağı taşırdı. Erdoğan NATO’yu da IŞİD’i de kendi iktidar oyunları için

kullanıyor. Ankara NATO müttefiklerinin dayanışmasını kendisi ayaklar altına

aldı. Türkiye inanılırlığını kaybediyor. Bu, olası bir AB üyeliği için de geçerli.

Ve bu sorunun bir adı var.”

Oldenburg kentinde yayımlanan Nordwest-Zeitung’un yorumu ise şöyle:

“Patriotlar sadece NATO'nun siyasi bir jestiydi. Her tür tehdide karşı

Türkiye’ye NATO’nun desteğinin göstergesiydi. Askerlerin çekilmesini de

siyasi manada anlamak gerekir. Ve bunun yanında Almanya’nın askeri

kapasitesinin sınırlılığı açısından da görülmeli. Bir yanda saldırgan

davranışlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yaptıklarının kabul

görmediği gösterilmiş oldu. Diğer yandan Alman ordu çevrelerinin de dile

getirdiği üzere Alman Patriot uzmanlarının sayısının çok az olması nedeniyle

üzerlerindeki yük, taşınması zor hale gelmişti.

