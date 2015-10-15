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Dünya
Deutsche Welle

Patriotlar geri çekiliyor

Kahramanmaraş'ta konuşlandıran Almanya'ya ait Patriotlar üç yılın ardından devre dışı bırakıldı. Türkiye'deki Alman askerlerinin de ocak ayı sonunda ülkelerine dönmesi bekleniyor.

15 Ekim 2015 19:16


Federal Alman Ordusu, Suriye'den yönelen tehditler üzerine üç yıl önce Kahramanmaraş kentine konuşlandırılan "Patriot" füze savunma sistemlerinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sistemlerin 'operasyonel görevlerinden alındığı' belirtildi. Savunma Bakanlığı, söz konusu kararı NATO üyesi Türkiye'ye yönelik tehdidin azalması ile gerekçelendirdi. Patriot misyonu çerçevesinde Kahramanmaraş'ta bulunan 250 Alman askerinin de ocak ayı kadar çekileceği açıklandı.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamasında Almanya'nın Patriot sistemlerini geri çekmesi kararını savunmuş, "Esas mesele, hangi tehlikenin ne şekilde bertaraf edilebileceği. Bu çerçevede bu doğru bir karar" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri de görev süresi dolan Patirot füzelerinin geri çekilmesi kararı almıştı. ABD ve Almanya'nın geri çekilmesi ile birlikte Türkiye'de sadece İspanya'ya ait füze savunma sistemleri kalacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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