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Dünya
Deutsche Welle

Patriotlar bir yıl daha Türkiye‘de

Türkiye’nin NATO’dan talebi üzerine Kahramanmaraş‘a konuşlandırılan Alman Patriotlar ve askerî personelin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

07 Ocak 2015 16:04


Almanya Bakanlar Kurulu, Türkiye'de bulunan iki Patriot füze bataryası ve Patriot sisteminde görevli yaklaşık 250 Alman askerin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını kararlaştırdı. Federal Meclis'in de Bakanlar Kurulu kararını onaylaması gerekiyor.

Alman Patriotları ve askerleri, 2013 Ocak ayından bu yana Kahramanmaraş'ta bulunuyor.

Federal Meclis'te geçen yıl yapılan tartışmalarda Beşar Esad rejiminin kimyasal silah stokunun imha edildiğine dikkat çekilerek misyonun gerekliliği tartışılmıştı.

Patriot tartışmasıyla birlikte Alman kamuoyunda Türkiye'nin cihatçılar tarafından transit ülke olarak kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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