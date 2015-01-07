Patriotlar bir yıl daha Türkiye‘de



Almanya Bakanlar Kurulu, Türkiye'de bulunan iki Patriot füze bataryası ve Patriot sisteminde görevli yaklaşık 250 Alman askerin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını kararlaştırdı. Federal Meclis'in de Bakanlar Kurulu kararını onaylaması gerekiyor.

Alman Patriotları ve askerleri, 2013 Ocak ayından bu yana Kahramanmaraş'ta bulunuyor.

Federal Meclis'te geçen yıl yapılan tartışmalarda Beşar Esad rejiminin kimyasal silah stokunun imha edildiğine dikkat çekilerek misyonun gerekliliği tartışılmıştı.

Patriot tartışmasıyla birlikte Alman kamuoyunda Türkiye'nin cihatçılar tarafından transit ülke olarak kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti.