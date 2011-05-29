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Yaşam

PATRİKHANEDEN SARIGÜL'E MADALYA İSTANBUL (A.A)

29 Mayıs 2011 17:47

-PATRİKHANEDEN SARIGÜL'E MADALYA İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - Kuruluşunun 550. yılını kutlayan Ermeni Patrikhanesi, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e özel hizmet madalyası verdi. Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayin sonrasında, Ermeni Patrikhanesi Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan'ın adına mesajını okuyan Üst Rahip Zakeos Apağa, son derece sıcak bir yaklaşım sergilediği ve tüm insanları ayrım gözetmeden kucakladığı için Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e cemaatleri adına teşekkür ettiklerini ifade etti. Apağa, Sarıgül'ün Şişli'de göstermiş olduğu hizmetlerin yanı sıra cemaat kurumlarına da yapmış olduğu maddi ve manevi yardımlarının takdire şayan olduğunu belirterek, kiliselerin onarımlarında, okullarına, cemaatlerinin sosyal etkinliklerinde mekan konusunda göstermiş olduğu yardımların maddi değerlerle ölçmenin imkansız olduğunu kaydetti. Bu kutsal mekanda cemaatin şükranlarını ifade etmenin kendileri için bir görev olduğunu bildiren Apağa, cemaatin Sarıgül'e beslediği sevgi ve saygının bir belirtisi olarak altın madalyayı kendilerine vereceklerini ifade etti. Konuşmanın ardından Başkan Sarıgül, özel hizmet madalyasını Aram Ateşyan'ın elinden aldı.

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