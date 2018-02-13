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Patrik kaymakamı görevinden istifa ettirilen Bekçiyan: İbretlik entrikalar çevrildi

"Beni hedef almış gibi görünen bu sonuç aslında 85. Patrik Seçimini sabote etmek amaçlıdır"

13 Şubat 2018 17:06

Patrik seçimi sürecini yönetmek üzere Değabah (Patrik Kaymakamı) olarak seçilen ancak İstanbul Valiliği'nin yazısıyla Patrik Kaymakamlığı tanınmayan Başepiskopos Karekin Bekçiyan Türkiye'den ayrılıyor. Bekçiyan Türkiye'den ayrılmadan önce yayınladığı veda mesajında, kendisi hakkında üzüntü verici, acıtıcı, ibretlik entrikalar çevrildiğini söyledi.

Agos'ta yer alan habere göre, Bekçiyan mesajında "Son yaşananlar bir günde ortaya çıkmadı. Ne yazık ki, beni hedef almış gibi görünen bu sonuç aslında 85. Patrik Seçimini sabote etmek amaçlıdır ve oldukça uzun ve planlı bir kampanyanın ürünüdür" ifadesini kullandı.

Bekçiyan, "50 yılı aşan bir süre yurt dışında görevde iken Türkiye’ye geliş nedenim, 9 yıldır devam eden bir geçiş dönemini sona erdirilmesine, Patrikhanemizin ananevi ve meşru bir idareye kavuşmasına hulus-u kalple katkıda bulunmak arzusuydu" dedi.

Bekçiyan mektubuna şöyle devam etti:

"Değerli kardeşlerim, son yaşananlar bir günde ortaya çıkmadı. Ne yazık ki, beni hedef almış gibi görünen bu sonuç aslında 85. Patrik Seçimini sabote etmek amaçlıdır ve oldukça uzun ve planlı bir kampanyanın ürünüdür. Bu kampanya Değabah olarak benim seçilmem üzerine daha ilk günden başladı. Yine üzüntü verici, acıtıcı ve ibretlik entrikalar çevrildi. Karanlık kampanyalar çok çirkin boyutlara ulaştı. Bu tutumun toplumumuzu daha da yıpratmasından ve hatta yozlaştırmasından korkuyorum."

 

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