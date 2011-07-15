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Kültür-Sanat

Patrick Wolf konserine pasaport engeli

Patrick Wolf’un Caz Festivali kapsamındaki konseri, sanatçının pasaport problemi nedeniyle dün gece yapılamadı.

15 Temmuz 2011 03:00

T24- Patrick Wolf’un Caz Festivali kapsamındaki konseri, sanatçının pasaport problemi nedeniyle dün gece yapılamadı.





Tüm ekibi İstanbul’da olan sanatçı, pasaportu yırtık olduğu için Londra Heashrow Havaalanı’nda polis kontrolünden geçemedi. Yeni pasaport için hemen harekete geçen Wolf, Twitter hesabından yaptığı duyuruda “Konseri yarına (bugün) ertelemek için yoğun bir çaba içindeyiz.” dedi. Sanatçının sabah uçağıyla İstanbul’a gelecek ve bu akşam saat 21.00’de İstanbul Modern’de sahne alacak. Biletlerini iade etmek isteyenler İKSV’den bilgi alabilir.

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