Patrick van Aanholt adım adım Galatasaray'a

Crystal Palace'tan ayrılan Patrick van Aanholt için Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Avrupa'dan bir çok talibi olan Hollandalı futbolcuyla kurulan ilk temaslar olumlu geçince, oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi. Yönetim hafta içi Aanholt'a imza attırmayı amaçlıyor.

Sol bek arayışında gaza basan Galatasaray, Alex Moreno için Real Betis'in inadını kıramayınca listenin ilk sırasına Patrick van Aanholt yükselmişti.

Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Hollandalı sol bekle ilk temasların olumlu geçmesi sonrasında yıldız oyuncunun menaceri İstanbul'a davet edildi.

Hafta içinde Aanholt için çok daha ciddi görüşmelerin yüz yüze yapılacağı öğrenildi. Burak Elmas ve ekibi, 30 yaşındaki futbolcuya imza attırmak adına kesenin ağzını açacak.

Bonservisi elinde olan ve bu sebeple birçok takımı peşine takan tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için yönetim imza parasını da gözden çıkardı.

Fatih Terim'in de Aanholt'u kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanması gerektiğini, Burak Elmas'a ilettiği kaydedildi. (Fanatik)