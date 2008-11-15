Patrick Swayze kansere rağmen 'İşe devam' dedi

Geçen yıl pankreas kanseri teşhisi konan ve doktorlara göre en fazla 5 yıl ömrü kalan ünlü Hollywood yıldızı Patrick Swayze, A&E TV’de ekrana gelecek bir diziyle kariyerine devam etme kararı aldı.



Herkes bu kararı nedeniyle Swayze’ye ‘çılgın’ gözüyle bakarken, kanalın sahibi Bob DiBietto, ünlü aktöre olan inançları nedeniyle, Swayze ile 13 bölümlük bir anlaşma yaptıklarını ve böylelikle oyuncunun yaşama daha fazla sarılacağını söyledi.

‘The Beast’ adlı dizide Patrick Swayze, deneyimli ve geçmişi başarılarla dolu FBI ajanı olan Charles Barker’ı canlandıracak.



Çekimleri bu ay başlayan dizinin 2009 yılının ilk aylarında ekranda olması bekleniyor. Ancak çekimler sırasında Swayze’nin sık sık rahatsızlanıp ev istirahatine çekilmesi, hayranlarını endişelendiriyor.