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Dünya
Deutsche Welle

Patricia kasırgası hız kesti

Meksika’da korkuyla beklenen Patricia kasırgası 2’inci seviyeye geriledi.

24 Ekim 2015 14:54


ABD'nin Miami kentindeki Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Patricia'nın hâlâ büyük tehlike arz ettiği uyarısını yaptı. Öte yandan şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, mal kaybının da beklenenden düşük olduğu belirtildi.

Patricia ülkeye varmadan birçok önlem alınmış, kıyı bölgelerindeki evler boşaltılmış, bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Patricia'nın hızının Meksika kıyılarına ulaşmadan sadece birkaç saat önce saatte 325 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi. Bu değerlere göre Patricia 2013 kasımında Filipinleri vuran Haiyan'ı geride bıraktı. Haiyan en az 7 bin 350 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Patricia kasırgasının 'kasırga gözü' denilen merkez bölümü 18:15'te kıyıya ulaştığında saatteki hızının 270 kilometreye gerilediği, altı saat sonra ise hızının saatte 155 kilometreye düştüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MeksikaPatriciaMiamiUlusal Kasırga MerkeziFilipinleriHaiyanWelle Türkçe DW/AFP/BW

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