Patrice Evra: Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım; bu sene ne yaptı da aday oldu?

Manchester United'ın efsanelerinden Patrice Evra, Lionel Messi'nin bu kez Ballon D'Or ödülünü hak etmediğini söyledi.

Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" olarak seçilen futbolcuya her yıl verilen Ballon D'Or ödülü 29 Kasım'da sahibini bulunuyor. Lewandowski, Jorginho, Kante, Messi ve Benzema gibi isimler kıtanın en iyisi olmak için yarışıyor.

Ödül töreni öncesinde Manchester United'ın efsane futbolcularından Patrice Evra adaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Messi'nin aday olmasına çıkışan İngiliz eski futbolcu, "Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım! Bu sene ne yaptı da aday oldu? Arjantin ile kupa kazandı ama Barcelona'da ne yaptı?" diyerek tepki gösterdi.

Favorisini açıklayan Evra'ya göre Chelsea'li Jorginho'un ödülü kazanması gerekiyor. ManU efsanesi, "Bence Kante ya da Jorginho hak ediyor. İnsanların 'Ama o orta saha' demesinden bıktım" diye konuştu.

Arsenal efsanesi ve eski Barcelona oyuncusu Thierry Henry ise Benzema'nın kazanmasını istediğini söyledi. Eski yıldız, "2020 Ballon D'Or ödülü iptal edilmeseydi Lewandowski kazanırdı" dedi. "Jorginho favori" ifadelerini kullanan Henry, "O her şeyi kazandı ama Copa America'yı kazanan bir Messi var" yorumunda bulundu.