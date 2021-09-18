Patrice Evra, eski takım arkadaşı Ronaldo'yla dalga geçti: Endişelenme kardeşim, koyunlarımı senden uzağa taşıyorum

Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kiraladığı malikaneden ilk haftada taşınmasının nedeninin koyun sesleri olduğu belirtildi. Patrice Evra, Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaparak eski takım arkadaşıyla dalga geçti. Evra paylaşımında "Endişelenme kardeşim, koyunlarımı senden uzağa taşıyorum" ifadelerini kullandı. Yörede yaşayan köylüler de “Futbolcu için asıl sorun, malikânenin yatak odalarının dışarıdan görünmesiydi” dedi.

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo bu sezon İngiltere’nin Manchester United takımına transfer olunca Cheshire’da malikâne kiraladı.

Ronaldo, İngiltere’nin zengin kırsal bölgesi Cheshire’daki 6 milyon sterlinlik malikânede sevgilisi Georgina Rodriguez ve dört çocuğuyla yaşayacaktı. Ama ilk haftalarında buradan taşındılar.

Bunun nedeninin bölgedeki koyun seslerinin Ronaldo’yu rahatsız etmesi ve uyutmaması olduğu öne sürüldü.

Manchester United'ın eski oyuncusu Patrice Evra da koyun seslerinden kaçan Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaptı.

Evra, bir tekneye doldurduğu koyunları göstererek Ronaldo'ya gönderme yaparak dalga geçti. Evra paylaşımda "Endişelenme kardeşim, koyunlarımı senden uzağa taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Evra'dan tarafından paylaşılan video büyük ilgi gördü. Jamie Carragher ve Robbie Keane gibi birçok isim yorumlara gülen emojiler bıraktı.

Ancak İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Cheshire köylüleri, gerçek nedeninin koyunlar değil, malikânedeki ana yatak odası da dahil yedi yatak odasının dışarıdan çok rahat bir şekilde görünmesi olduğunu söyledi.

"Mahremiyet kalmadı"

Köylüler “Koyunlar çok fazla ses çıkarmıyor. Ronaldo’nun gelişiyle hayranları buraya akın etti. Malikâne halka açık patikadan görülüyor, hatta yatak odalarının içine de pencerelerden bakmak mümkün. Malikânede hayranların akınıyla birlikte mahremiyet kalmadı. Hatta futbolcunun hayranları, malikânenin tarlaya açılan kapısından tırmanıp, Ronaldo’nun Georgina ile paylaştığı yatak odasını izleyebilirlerdi. Koyunlardan yana mutsuz olan Ronaldo, hayranları da malikâne bölgesine akın edince çareyi kaçmakta buldu” dedi. (Sputnik Türkiye)