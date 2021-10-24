Patrice Evra, çocukken tacize uğradığını açıkladı

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Patrice Evra, başından geçen olayı yıllar sonra anlattı. Futbola ilk başladığı dönemde cinsel tacize uğradığını belirten Evra, yazdığı otobiyografisinde bu konuyu anlattığını ve çocukların bu durumla karşılaşmamaları için çaba gösterdiğini açıkladı.

40 yaşındaki Fransız sporcu, bu olaya da yer verdiği otobiyografisini yayınladıktan sonra yaptığı açıklamalarda benzer tecrübelere sahip insanlara da yardımcı olmak istediğini söyledi.

Yeni kitabı "I Love This Game / Bu Oyunu Seviyorum"da tacize uğradığını açıklayan Evra"Uyuduğumu zannederek yanıma gelen öğretmen elini örtümün içine sokar ve bana dokunmaya çalışırdı. Onun yaptığının yanlış olduğunu biliyordum, bu yüzden onu itmeye ve yumruklamaya çalıştım... Hiçbir kelime çıkmıyordu karanlıkta. Ama o da kendisine dokunuyor ve yaşananlardan cinsel haz duyuyordu."

"Ailemin yanına geri döneceğimi bildiği ve evinde kaldığım son gecede, en kötü tacizini yaptı."

"Yıllar sonra Monaco'da oynarken, polis aradı. Bazı çocuklar bu adamla alakalı şikayette bulunmuş ve polis bu adamın bana da bir şey yapıp yapmadığını sordu. Çünkü ben ünlüydüm ve tepki hakkında endişeliydim, yalan söyledim ve hayır dedim. Bana emin olup olmadığımı sordular ve ben onlara eminim dedim. Birçok sene hayatımı bir yalanla yaşadım. Bunun için ne kadar pişman olduğumu size anlatamam." dedi.

Evra, The Times'a yaptığı açıklamada kitabı yayınlanmadan önce annesine bu konuda bilgi verdiğini söyledi.