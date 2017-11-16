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Patpat şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Cemil BIYIKLI/AKÇABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat İlçesi'nde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

16 Kasım 2017 20:57

Cemil BIYIKLI/AKÇABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Akçaabat İlçesi\'nde \'patpat\' diye tabir edilen tarım aracının kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında ilçenin Ambarcık Mahallesi\'nde meydana geldi. Bahçeden dönen ve arkasında küçük bir römork takılı olan 50 yaşındaki İsmail Çan yönetimindeki patpat, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 50 yaşındaki Fatma Çan öldü, sürücü İsmail Çan ile 48 yaşındaki Ayşe Çan yaralandı.
Yaralılar, ambulansla götürüldükleri Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

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