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Patpat hırsızlığına 3 gözaltı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde patpat olarak adllandırılan 2 tarım aracını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

03 Mart 2018 20:19

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde patpat olarak adllandırılan 2 tarım aracını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi’ne gelen V.G.(27), A.G.(22) ve O.A.(30) Mustafa Şahin ve Hamdi Şahin’e ait 2 ayrı patpatı çaldı.Patpat sahiplerinin ihbarı üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, Ayvacık Terice Mahallesi’nde patpatlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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