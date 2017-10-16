Patpat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karasu İlçesi\'nde odun yüklü patpatın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, Karasu 310. Sokak\'ta meydana geldi. Nihat K. yönetimindeki \'patpat\' denilen basit tarım aracı, kontrolden çıktı. Rampa aşağı inen patpat devrilerek ters döndü. Patpatın altında kalan Nihat K., 55 yaşındaki Sebile Kaya ve Züleyha U. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sebile Kaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI