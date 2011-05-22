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PATNOS'TA KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI AĞRI (A.A)

22 Mayıs 2011 19:45

-PATNOS'TA KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI AĞRI (A.A) - 22.05.2011 - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, iki köy arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güvercinli köyünden Feyzullah Denizhan (48) ve Sevdin Yılmaz (29) ile Ergençli köyüne bağlı Gom mezrasında yaşayan bir grup arasında, Gom mezrası kırsalında mera anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Gom mezrasında yaşayan ve isimleri henüz öğrenilemeyen kişiler, Denizhan ve Yılmaz'a silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Denizhan olay yerinde öldü, yaralanan Yılmaz ise yakınları tarafından Patnos Devlet Hastanesine buradan da Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yetkililer, mera yüzünden Güvercinli köyü ile Gom mezrası arasında 3 yıldan bu yana zaman zaman kavga çıktığını bildirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

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