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Patnos HDP ve DBP ilçe başkanları tutuklandı

Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'da HDP Patnos İlçe Başkanı Ramazan Bor ile DBP Patnos İlçe Başkanı Abdulcabbar Çamlık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı

10 Kasım 2017 13:28

Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'da HDP Patnos İlçe Başkanı Ramazan Bor ile DBP Patnos İlçe Başkanı Abdulcabbar Çamlık, \'silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından tutuklandı. 
HDP Patnos İlçe Başkanı Ramazan Bor ve DBP Patnos İlçe Başkanı Abdulcabbar Çamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK\'ye yönelik sürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, bugün sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan başkanlar Ramazan Bor ve Abdulcabbar Çamlık, çıkarıldığı mahkeme tarafından \'silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından tutuklanarak Patnos L Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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