"Patnos Cezaevi'nde bebekleri bile çıplak aramadan geçiriyorlar" iddiası

Diyarbakır'dan Patnos Cezaevine sevk edilen yakınlarını ziyaret eden aileler, bebeklerin dahi çıplak aramadan geçirildiğini öne sürdü.

Yeni yapılmasına rağmen hak ihlalleri ve işkence ile gündemden düşmeyen Patnos Cezaevinde çocuklarının görüşüne giden aileler, 1 yaşındaki bebeğin de çıplak aramadan geçirildiğini iddia etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan 26 tutuklu, 10 Ekim’de Patnos Kapalı Cezaevine sevk edildi. Aileler 25 Ekim günü Diyarbakır’dan yola çıkarak Patnos Cezaevine sevk edilen yakınlarını ziyaret etti. Tutuklu Yakup Eryılmaz’ın annesi Kudret Eryılmaz, 26 tutuklunun çıplak aramayı kabul etmedikleri için işkenceye maruz kaldığını öne sürdü.

Görüşe gittiklerinde kendilerinin de çıplak aramadan geçirildiğini anlatan Eryılmaz, “İnsan hakları savunucularına sesleniyorum. Patnos Cezaevinde babasının görüşüne giden 1 yaşındaki torunum dahi çırılçıplak edilerek, aramadan geçirildi. Bebeğin şapkasını takmamıza bile izin vermediler. Orada yapılanlar zulümdür” diye tepki gösterdi.

"İşkence izleri hâlâ görülüyor"

Tutuklu Remzi Akkaya’nın annesi Sebiha Akkaya ise, asker ve polislerin cezaevinde arama yaptığını, mahpusların iç çamaşırlarına kadar didik didik arandığını belirtti. Tutukluların buna karşı geldiği için işkenceye maruz kaldığına dikkat çeken Akkaya, aradan günler geçmesine rağmen işkence izlerinin hâlâ tutuklularda görüldüğünü söyledi.

"İşkencenin üstü örtülüyor"

Patnos Cezaevinde baskının had safhada olduğunu yineleyen Akkaya, hastaneye götürülen tutuklulara doktorların “Hiçbir şeyiniz yok” diyerek, darp raporu vermediğini de öne sürdü. Akkaya, “15 günden fazla olmasına rağmen çocuklarımızın vücudunda hâlâ işkence izleri duruyor. Nasıl oluyor da bir şey yok. İşkencenin üstü örtülüyor” dedi.